Ответственность за преступления ИИ предложили перекладывать на разработчиков

Опубликовано 29 сентября 2024, 16:471 мин.
Ответственность за преступления ИИ предложили перекладывать на разработчиковНо должны ли они отвечать
Брайан Чой, доцент права и информатики, предлагает перенести ответственность за ИИ на разработчиков, создающих эти системы. По его мнению, существующие подходы к безопасности ИИ сосредоточены на технологических рисках, но игнорируют людей — разработчиков, инженеров и тестировщиков.
Чой ссылается на законопроект Калифорнии о безопасности ИИ, который требует, чтобы разработчики ИИ соблюдали протоколы для предотвращения создания моделей, представляющих неоправданный риск. Хотя крупные игроки ИИ-сферы выступают против такого законопроекта, Чой предполагает, что суды могут рассматривать иски о халатности против разработчиков и без новых законодательных мер. Вопрос в том, как классифицировать разработчиков — как сотрудников, разделяющих ответственность с компаниями, или как профессионалов, требующих «личной страховки от профессиональной ответственности».
Источник:lawfaremedia
Автор:Максим Многословный