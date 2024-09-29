Ответственность за преступления ИИ предложили перекладывать на разработчиков

Чой ссылается на законопроект Калифорнии о безопасности ИИ, который требует, чтобы разработчики ИИ соблюдали протоколы для предотвращения создания моделей, представляющих неоправданный риск. Хотя крупные игроки ИИ-сферы выступают против такого законопроекта, Чой предполагает, что суды могут рассматривать иски о халатности против разработчиков и без новых законодательных мер. Вопрос в том, как классифицировать разработчиков — как сотрудников, разделяющих ответственность с компаниями, или как профессионалов, требующих «личной страховки от профессиональной ответственности».