Ответы ИИ на задания экзаменов оказались не обнаружимы и лучше человеческих

Они чаще нравились

Недавнее исследование, проведенное Университетом Рединга, показало, что сгенерированные искусственным интеллектом ответы на задания на экзаменах не только "не обнаружимы", но и зачастую получают более высокие оценки. Этот вывод подчеркивает растущую обеспокоенность по поводу честности в университетах, поскольку ИИ-инструменты, такие как ChatGPT, становятся все более совершенными и распространенными, пишут ученые.