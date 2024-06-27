Ответы ИИ на задания экзаменов оказались не обнаружимы и лучше человеческих

Опубликовано 27 июня 2024, 12:47
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Ответы ИИ на задания экзаменов оказались не обнаружимы и лучше человеческихОни чаще нравились
Недавнее исследование, проведенное Университетом Рединга, показало, что сгенерированные искусственным интеллектом ответы на задания на экзаменах не только "не обнаружимы", но и зачастую получают более высокие оценки. Этот вывод подчеркивает растущую обеспокоенность по поводу честности в университетах, поскольку ИИ-инструменты, такие как ChatGPT, становятся все более совершенными и распространенными, пишут ученые.
Исследование, проведенное под руководством доцента Питера Скарфа, включало в себя генерацию ответов на экзаменационные вопросы с помощью GPT-4 и представление их как работы 33 фиктивных студентов. Примечательно, что экзаменаторы Школы психологии и клинической лингвистики в Рединге не смогли обнаружить ответы, сгенерированные ИИ, в 94 % случаев, и эти ответы неизменно получали более высокие оценки, чем ответы реальных студентов.
Скарф подчеркнул, что результаты исследования должны послужить "тревожным звонком" для учебных заведений, отметив ограниченность существующих инструментов обнаружения работ ИИ.