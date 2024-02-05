Отзвук холодной войны: ядерную ракету нашли в гараже американца

История началась с того, что мужчина получил ракету от умершего соседа и предложил ее Национальному музею ВВС США. Музей, заподозрив что-то необычное, оповестил власти, что привело к визиту саперов.

Несмотря на первоначальные опасения, эксперты быстро идентифицировали устройство как Douglas AIR-2 Genie, ракету класса «воздух-воздух», предназначенную для несения ядерной боеголовки. К счастью, боеголовка отсутствовала, что сделало ракету безвредной. Полиция назвала ее «просто бензобаком для ракетного топлива», подчеркнув отсутствие опасности для общества.

Мужчина, по понятным причинам раздраженный неожиданным вниманием СМИ, объяснил, что ракета досталась ему просто по наследству и он не хотел никому причинить вреда.

Власти сочли ракету безопасным историческим артефактом и разрешили мужчине оставить ее для музейной экспозиции после реставрации.