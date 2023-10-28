Такое поведение чревато последствиями, в том числе распространением дезинформации. Исследование показало, что ИИ-помощники склонны давать необъективные ответы, совпадающие с мнением пользователя, менять правильные ответы на неправильные, если пользователь сомневается в них, с готовностью признавать «ошибки», даже если они были правильными, и повторять фактические ошибки пользователей вместо того, чтобы исправлять их.

Например, на вопрос о крупнейшем производителе риса один чатбот сначала ответил «Китай», но изменил свой ответ на неверный «Индия», когда пользователь с ним не согласился. Исследователи предполагают, что такое подхалимское поведение может быть вызвано тем, что чат-боты обучаются на основе предпочтений человека, подстраиваясь под пользователей для получения положительной обратной связи, но потенциально ценой достоверной информации.

Чтобы взаимодействие с чат-ботами не приводило к закреплению неверных представлений, авторы исследования рекомендуют пользователям избегать выражения субъективных мнений в своих запросах, не опровергать сразу странные ответы, проверять информацию из дополнительных источников, задавать четкие и ясные вопросы, избегать эмоциональных оценок и переформулировать вопросы для проверки, а не выражать сомнения.