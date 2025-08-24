Oura победила в патентном споре, поэтому два конкурента покинули рынок США

Oura уже является одним из лидеров рынка умных колец, продав более 2,5 миллиона устройств по всему миру. Ultrahuman и RingConn в свою очередь предлагали альтернативу с более низкими ценами и другими дизайнами.

ITC фактически очистила рынок для Oura в США, заявили критики. В ближайшем будущем выбор умных кольцев для американских покупателей сократится, а компания сможет удерживать лидерство, пока другие игроки пытаются догнать её.