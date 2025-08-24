Oura победила в патентном споре, поэтому два конкурента покинули рынок США

Опубликовано 24 августа 2025, 16:301 мин.
Oura победила в патентном споре, поэтому два конкурента покинули рынок СШАС нарушителями только так
Рынок смарт-кольцев в США стал ещё менее разнообразным. Компания Oura, производитель популярного Oura Ring, выиграла судебный процесс против Ultrahuman и RingConn в Международной торговой комиссии (ITC). Согласно решению, оба конкурента нарушили патенты Oura и получили запрет на продажу своих устройств в США.
© Oura
Oura уже является одним из лидеров рынка умных колец, продав более 2,5 миллиона устройств по всему миру. Ultrahuman и RingConn в свою очередь предлагали альтернативу с более низкими ценами и другими дизайнами.
ITC фактически очистила рынок для Oura в США, заявили критики. В ближайшем будущем выбор умных кольцев для американских покупателей сократится, а компания сможет удерживать лидерство, пока другие игроки пытаются догнать её.