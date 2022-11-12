Овощи начали выращивать в подводных теплицах

В этом саду наземные растения выращивают в погружённых в воду пластиковых теплицах. Выглядят они просто потрясающе, отмечают журналисты.

Эти сферы, которые покоятся на глубине от четырёх до 11 метров под поверхностью океана и вмещают около двух кубометров воздуха, станут устойчивой альтернативой сельскохозяйственным объектам на суше. Это должно быть особенно полезно для засушливых прибрежных стран.

Растениям в сферах требуется совсем немного воды вначале, дальше они переходят в режим самоподдержания. Солнечный свет нагревает погруженные в воду сферы, содержащие влажный воздух, который естественным образом конденсируется в пресную воду на стенках и стекает обратно в почву.