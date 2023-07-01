Овраги на Марсе — признак, что на планете была талая вода

Овраги на Марсе — признак, что на планете была талая водаИ совсем недавно
Университет Брауна проливает свет на образование оврагов на Марсе и предполагает, что таяние льда могло сыграть определенную роль в их создании. Исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что когда Марс наклоняется вокруг своей оси на 35 градусов, условия становятся благоприятными для коротких эпизодов таяния, что приводит к периодам жидкой воды на поверхности планеты.
Исследователи построили модель, имитирующую условия, необходимые для образования оврагов, и обнаружили, что жидкая вода может объяснить высоту, эрозию и протяженность оврагов лучше, чем предыдущие теории, связанные с замерзанием углекислого газа.
Полученные данные свидетельствуют о том, что Марс пережил несколько эпизодов таяния льда и испарения за последние миллионы лет, причем последний раз это произошло примерно 630 000 лет назад.
Это исследование не только углубляет наше понимание марсианской геологии, но и поднимает интригующие вопросы о возможности существования жизни на Марсе, поскольку жидкая вода является важнейшим ингредиентом для поддержания жизни, как мы ее знаем.