Овраги на Марсе — признак, что на планете была талая вода

Исследователи построили модель, имитирующую условия, необходимые для образования оврагов, и обнаружили, что жидкая вода может объяснить высоту, эрозию и протяженность оврагов лучше, чем предыдущие теории, связанные с замерзанием углекислого газа.

Полученные данные свидетельствуют о том, что Марс пережил несколько эпизодов таяния льда и испарения за последние миллионы лет, причем последний раз это произошло примерно 630 000 лет назад.

Это исследование не только углубляет наше понимание марсианской геологии, но и поднимает интригующие вопросы о возможности существования жизни на Марсе, поскольку жидкая вода является важнейшим ингредиентом для поддержания жизни, как мы ее знаем.