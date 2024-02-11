Разработанный Райаном Уокером из Interrupt Labs, Ovrdrive не использует шифрование (что делает его потенциально легальным в регионах с ограничениями на шифрование), а вместо этого использует физический механизм защиты. Этот механизм активируется с помощью секретного процесса, состоящего из трех подключений: быстро вставьте и выньте диск три раза, чтобы разблокировать его. Если этого не сделать, диск окажется пустым.

Но подождите, это еще не все. Ovrdrive может похвастаться опцией самоуничтожения, при срабатывании которой чип флэш-памяти нагревается до температуры более 100 °C. В настоящее время Ovrdrive ищет финансирование на Crowd Supply, а его выпуск запланирован на август 2024 года. Первые желающие могут приобрести устройство за 69 долларов.