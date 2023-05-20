Озера по всему миру уменьшаются: чем это грозит человечеству

Исследователи проанализировали спутниковые снимки с 1992 по 2020 год и обнаружили, что 53% этих водоемов уменьшились в размерах. Общая потеря воды эквивалентна 17-кратному объему самого большого водохранилища в США.

В качестве основных причин были названы изменение климата и активизация деятельности человека, в том числе увеличение потребности в воде. Повышение температуры и изменение характера выпадения осадков привели к увеличению испарения и отложения осадков, что уменьшает емкость водохранилищ.

Поскольку в озерах и водохранилищах хранится 87% жидкой пресной воды Земли, их сокращение представляет опасность для питьевой воды, сельского хозяйства и отдыха.

Исследователи подчеркнули необходимость внедрения мер по экономии воды и изменения практики водопотребления для защиты важнейших экосистем и поддержания доступности пресноводных ресурсов.