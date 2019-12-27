Ожирение оказалось полезно для больных раком

Об этом говорится в исследовании учёных из Университета Флиндерса. Авторы работы изучали клинические испытания атезолизумаба — иммуноонкологического препарата, который применяется при лечении мелкоклеточного рака лёгкого. Исследователи увидели, что для людей с высоким индексом массы тела (больше 25) терапия была эффективнее. В целом, среди таких пациентов наблюдалось меньше случаев со смертельным исходом.

Эти результаты ставят неудобные вопросы перед теми, кто твердит об исключительном вреде лишнего веса. Тем не менее, учёным ещё только предстоит изучить механизм работы препарата и связь его эффективности с высоким индексом массы тела.