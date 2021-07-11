Ожирение принесло пользу при раке простаты

Авторы исследования наблюдали за более чем 1500 пациентами в течение трёх лет. Они увидели, что люди с ожирением имели более высокий (на 10%) уровень выживаемости.

Что любопытно, ожирение обычно связано с повышенным риском смерти от многих видов рака и некоторых других заболеваний. Однако при некоторых видах рака данный недуг может оказаться полезен. Это явление известно как «парадокс ожирения».

Учёные предполагают, что парадокс может возникать из-за взаимосвязи между тканевым жиром и раковым геномом. Требуется больше исследований, чтобы изучить этот вопрос лучше. Также есть вероятность, что рост выживаемости может быть связан с тем, как химиотерапия взаимодействует с другими лекарствами. Ведь пациенты с ожирением, как правило, принимают препараты от других заболеваний.

Исследователи предупредили, что не рекомендуют людям прибавлять в весе. Ожирение всё ещё является серьёзным фактором риска для множества заболеваний.