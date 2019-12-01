Ожирение связали с разрушением мозга

Повреждения могут быть вызваны воспалительными процессами, причиной которых, в свою очередь, является ожирение. Учёные пришли к такому выводу после обследования подростков в возрасте от 12 до 16 лет с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Разрушения обнаружились в орбитофронтальной коре и мозолистом теле. В других частях мозга всё было в порядке. Проблема оказалась связана с лептином, гормоном жировой ткани. У людей с ожирением мозг вырабатывает устойчивость к лептину, и отсутствие ответа на повышение его концентрации вызывает у человека чувство голода. Получается замкнутый круг, и похудеть становится довольно сложно.