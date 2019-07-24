Ozon будет оставлять посылку у двери, если покупателя не будет дома

Интернет-магазин не назвал количество участников и сроки проведения эксперимента, но рассказала, какой тип пользователей может оказаться в числе тех, кто может принять участие в тестировании новой доставки. Для участия достаточно делать не менее одного заказа в месяц, в рамках одного заказа иметь товары из четырех-шести различных категорий, а также средний чек в два раза больше среднестатистического. Также представитель компании уточнил, что в рамках эксперимента услуга доступна только для предоплаченных заказов, в которых нет скоропортящихся продуктов и товаров для здоровья, а общая стоимостью всего заказа не превышает 2 тыс рублей. В рамках эксперимента Ozon будет анализировать поведение пользователей и сможет варьировать условия, в том числе максимальную стоимость заказа, объяснил представитель компании.