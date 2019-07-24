Интернет-магазин не назвал количество участников и сроки проведения эксперимента, но рассказала, какой тип пользователей может оказаться в числе тех, кто может принять участие в тестировании новой доставки. Для участия достаточно делать не менее одного заказа в месяц, в рамках одного заказа иметь товары из четырех-шести различных категорий, а также средний чек в два раза больше среднестатистического. Также представитель компании уточнил, что в рамках эксперимента услуга доступна только для предоплаченных заказов, в которых нет скоропортящихся продуктов и товаров для здоровья, а общая стоимостью всего заказа не превышает 2 тыс рублей. В рамках эксперимента Ozon будет анализировать поведение пользователей и сможет варьировать условия, в том числе максимальную стоимость заказа, объяснил представитель компании.
Наука и технологии
Сегодня 09:40
Ozon будет оставлять посылку у двери, если покупателя не будет дома
Пока лишь в рамках эксперимента
Представитель Ozon, в разговоре с изданием vc.ru, сообщил, что компания планирует запустить в Москве новый способ доставки посылок — прямиком “до двери”. Пока опция запустится лишь в качестве эксперимента, но если тестирования пройдет успешно, компания, возможно, расширит зону действия нового способа доставки.
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