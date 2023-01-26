Ozon или Wildberries: в России определили лучший маркетплейс

Первое место заняло приложение Ozon. Эксперты отметили функциональность и удобство использования приложения. Кроме того, сервис стал лидером по безопасности. Персональные и платежные данные передаются и хранятся в зашифрованном виде. Из недостатков: оплата только банковской картой (iOS), нет формы обратной связи, нет авторизации через соцсети.

Лидером по функциональности назвали Яндекс Маркет. Однако у него нет популярных запросов в поиске, не реализована сортировка по новым товарам, нет формы обратной связи. Что касается Wildberries, то он стал лидером по удобству использования. Но у приложения нет оперативной связи с поддержкой, а также тут малоинформативная форма заказа.