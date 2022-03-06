Ozon пообещал сохранить возможность оплаты по картам Visa и Mastercard

Наука и технологии
Вчера в 23:30
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Ozon пообещал сохранить возможность оплаты по картам Visa и MastercardОно и неудивительно
На днях Visa и Mastercard заявили о прекращении всех транзакций по российским картам. Из-за этого ими нельзя будет расплачиваться за рубежом, а также в иностранных интернет-магазинах. Ozon поспешил заверить, что у них в магазине всё продолжит работать.
В Ozon сообщили, что покупатели по-прежнему смогут оплачивать товары при помощи российских карт с платёжными системами Visa и Mastercard. Внутри страны эти карты продолжат работу благодаря Национальной системе платёжных карт (НСПК).
«Мы продолжаем обрабатывать платежи клиентов и регулярно выплачивать вознаграждение нашим продавцам и партнёрам. Клиенты по-прежнему могут оплачивать заказы картами Visa/Mastercard, выпущенными российскими банками. Также есть карты МИР и другие платёжные инструменты», — сказали в Ozon.
Источник: 1prime