Ozon пообещал сохранить возможность оплаты по картам Visa и Mastercard

В Ozon сообщили, что покупатели по-прежнему смогут оплачивать товары при помощи российских карт с платёжными системами Visa и Mastercard. Внутри страны эти карты продолжат работу благодаря Национальной системе платёжных карт (НСПК).

«Мы продолжаем обрабатывать платежи клиентов и регулярно выплачивать вознаграждение нашим продавцам и партнёрам. Клиенты по-прежнему могут оплачивать заказы картами Visa/Mastercard, выпущенными российскими банками. Также есть карты МИР и другие платёжные инструменты», — сказали в Ozon.