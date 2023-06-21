Ozon придумал, как пополнить свой бюджет: новые штрафы за подделки и незаконные товары

Под санкции попадают товары, запрещенные к продаже российским законодательством или правилами платформы, а также товары с описаниями или изображениями, нарушающими этические нормы, например, с откровенными выражениями или интимными частями тела. Продавцы могут оспорить штраф, но в течение этого периода такие товары будут оставаться скрытыми от покупателей.

Озон подчеркивает, что эта мера еще больше защитит покупателей от приобретения низкокачественных, опасных и контрафактных товаров в обход правил рынка.