Ozon ускорит доставку из Китая и откроет в стране офис

Также, по словам экспертов, свежая инициатива Ozon способна ускорить доставку товаров из Китая. Новый офис возглавит Саймон Хуан — менеджер, который уже имеет опыт работы в сфере трансграничной торговли и электронной коммерции в США, Индии и Китае.

Сообщается, что российский маркетплейс ожидает привлечения более 100 тыс продавцов из Китая, а также увеличения оборота местных товаров примерно в 10 раз уже к 2024 году. Отметим, что на сегодняшний день Ozon Global может похвастаться более 10 тыс продавцами из этой страны на своей платформе.

Ещё одним шагом к ускорению доставки в Россию ранее стал запуск сервиса партнёрской доставки.