Озоновая дыра в Антарктике стала больше и уже превзошла все ожидания

Ведущий автор исследования Ханна Кессенич обнаружила, что озоновая дыра не только увеличилась по площади, но и стала глубже в течение большей части прошедшей весны. Исследование связывает уменьшение количества озона с изменениями в воздухе, поступающем в полярный вихрь, что указывает на то, что озоновая дыра образуется не только под воздействием ХФУ.

Несмотря на то, что Монреальский протокол регулирует вредные химические вещества, включая ХФУ, постоянный рост озоновой дыры свидетельствует о сложном взаимодействии различных элементов. Кессенич подчеркивает важность понимания изменчивости озона в связи с его значительной ролью в климате Южного полушария, влияющей на погодные условия и климат на поверхности Земли.