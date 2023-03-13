Озоновое загрязнение оказалось смертельно опасно для человека

Авторы новой работы проанализировали данные из 70 городов Китая, собранные в период с 2015 по 2017 год. Эти данные охватывали 258 млн человек. За этот период в больницы из-за ишемической болезни сердца, инсульта, сердечной недостаточности, стенокардии, острого инфаркта миокарда, коронарного синдрома попали более 6,4 миллиона человек.

Учёные также получили информацию о содержании в воздухе озона, мелкодисперсных частиц, диоксида серы и азота, монооксида углерода и других веществ. Среднесуточная максимальная концентрация озона составила 79,2 микрограмма на кубический метр.

Исследователи установили, что каждые «лишние» 10 микрограммов на кубический метр связаны с ростом числа госпитализаций по поводу инсульта на 0,40% и острого инфаркта миокарда — на 0,75%.