Озвучено число американских истребителей F-35 по всему миру

Как пишет «Лента.ру», это число превысило 690 единиц. Такие сведения озвучила американская корпорация-разработчик самолёта Lockheed Martin.

Она назвала и другие данные по F-35 Lightning II. Оказалось, что суммарно самолёты находились в воздухе 430 тысяч часов. Для управления истребителями обучили более 1460 пилотов, также были задействованы более 11 тысяч человек наземного обслуживающего персонала.

Всего самолёт заказали себе 14 стран. Кроме того, в будущем F-35 Lightning II могут приобрести Швейцария, ОАЭ, Финляндия и Канада.

Помимо этого, в Lockheed Martin сообщили, что за последние пять лет эксплуатационные расходы самолёта сократились на 40%. В будущем они ещё уменьшатся.

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