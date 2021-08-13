Наука и технологии
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Озвучены сроки первого полёта новейшего «самолёта судного дня» России

На этом самолёте может летать президент с «ядерным чемоданчиком»
В России строится новый «самолёт судного дня» на базе лайнера Ил-96-400. Эти машины будут запасными воздушными командными пунктами на случай полномасштабной войны. Стали известны сроки первого полёта новинки.
Озвучены сроки первого полёта новейшего «самолёта судного дня» России

Как пишет издание «Известия», самолёты строятся в Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО). Первый полёт борт назначен на 2023 год. Тогда же начнутся и заводские испытания. На все работы уйдёт один год. Поэтому в 2024 году первый «самолет судного дня» выйдет на госиспытания. Окончательно готов он будет в 2027 году.

Как пояснил военный эксперт Дмитрий Болтенков, задача таких «самолётов судного дня» — «не дать обезглавить военное руководство одним ударом». Они способны долго курсировать в воздухе с президентом, министром обороны или начальником Генштаба на борту, вместе с «ядерным чемоданчиком».