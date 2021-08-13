Озвучены сроки первого полёта новейшего «самолёта судного дня» России

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Озвучены сроки первого полёта новейшего «самолёта судного дня» РоссииНа этом самолёте может летать президент с «ядерным чемоданчиком»
В России строится новый «самолёт судного дня» на базе лайнера Ил-96-400. Эти машины будут запасными воздушными командными пунктами на случай полномасштабной войны. Стали известны сроки первого полёта новинки.
Как пишет издание «Известия», самолёты строятся в Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО). Первый полёт борт назначен на 2023 год. Тогда же начнутся и заводские испытания. На все работы уйдёт один год. Поэтому в 2024 году первый «самолет судного дня» выйдет на госиспытания. Окончательно готов он будет в 2027 году.
Как пояснил военный эксперт Дмитрий Болтенков, задача таких «самолётов судного дня» — «не дать обезглавить военное руководство одним ударом». Они способны долго курсировать в воздухе с президентом, министром обороны или начальником Генштаба на борту, вместе с «ядерным чемоданчиком».