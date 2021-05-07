Наука и технологии
Сегодня в 13:18
Озвучены сроки появления капсул для перемещения со скоростью 1200 километров в час
Они будут лететь через туннели
Американская компания Virgin Hyperloop планирует запустить коммерческое использование капсул для перемещения со скоростью до 1200 километров в час в 2027 году. В пустыне в штате Невада уже есть туннель для поездок.
Капсулы будут двигаться со сверхвысокой скоростью через почти вакуумные туннели с помощью магнитной левитации. Создатели говорят, что с точки зрения пассажира это будет похоже на самолёт при взлёте, когда он набирает скорость.
Одна капсула рассчитана на 28 человек, может быть адаптирована как для коротких дистанций, так и для длинных. Создатели считают, что внедрение таких капсул будет настолько же революционным, как появление автомобилей, поездов и самолётов.
Virgin Hyperloop планирует развивать первые пассажирские машруты в Индии, где транспортная система перегружена, и в Саудовской Аравии, где отсутствует нормальная транспортная инфраструктура.