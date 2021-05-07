Озвучены сроки появления капсул для перемещения со скоростью 1200 километров в час

Капсулы будут двигаться со сверхвысокой скоростью через почти вакуумные туннели с помощью магнитной левитации. Создатели говорят, что с точки зрения пассажира это будет похоже на самолёт при взлёте, когда он набирает скорость.

Одна капсула рассчитана на 28 человек, может быть адаптирована как для коротких дистанций, так и для длинных. Создатели считают, что внедрение таких капсул будет настолько же революционным, как появление автомобилей, поездов и самолётов.

Virgin Hyperloop планирует развивать первые пассажирские машруты в Индии, где транспортная система перегружена, и в Саудовской Аравии, где отсутствует нормальная транспортная инфраструктура.