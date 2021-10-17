Озвучивать фильмы в будущем станет искусственный интеллект

Озвучивать фильмы в будущем станет искусственный интеллектСейчас такая тенденция уже намечается
Через какое-то время передачи на ТВ, фильмы и сериалы будут полностью озвучиваться не живыми актёрами, а искусственным интеллектом, утверждает автор материала Эллин Гамерман. Уже сейчас нейросеть способна создать довольно реалистичные копии голосов людей, а вскоре эта технология будет использоваться везде на киностудиях: компании смогут получать файлы с озвучкой на разных языках.
Подобная технология уже тестируется. Например, фильм Every Time I Die 2019 года был озвучен и переведён на разные языки благодаря искусственному интеллекту. А в сериале «Мандалорец» при озвучке Люка Скайуокера голос 70-летнего на данный момент Марка Хэмилла заменили дипфейком (аудиозаписью, созданной нейросетью). Большинство зрителей даже не поняли, что это была копия голоса актёра.
Сейчас копии голосов становятся всё более реалистичными. Пример - прежний голос Вэла Килмера, который скопировала нейросеть компании Sonatic. Даже сын актёра подтвердил его схожесть с тем голосом, каким обладал его отец ранее.
Кроме этого, возможна и переозвучка старых фильмов. С этой задачей искусственный интеллект тоже легко справляется, пишет автор.
Правда, в этом случае существуют и риски. К примеру, злоумышленники могут подделать голоса политиков, руководителей компаний, известных актёров.