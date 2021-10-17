Озвучивать фильмы в будущем станет искусственный интеллект

Через какое-то время передачи на ТВ, фильмы и сериалы будут полностью озвучиваться не живыми актёрами, а искусственным интеллектом, утверждает автор материала Эллин Гамерман. Уже сейчас нейросеть способна создать довольно реалистичные копии голосов людей, а вскоре эта технология будет использоваться везде на киностудиях: компании смогут получать файлы с озвучкой на разных языках.

Подобная технология уже тестируется. Например, фильм Every Time I Die 2019 года был озвучен и переведён на разные языки благодаря искусственному интеллекту. А в сериале «Мандалорец» при озвучке Люка Скайуокера голос 70-летнего на данный момент Марка Хэмилла заменили дипфейком (аудиозаписью, созданной нейросетью). Большинство зрителей даже не поняли, что это была копия голоса актёра.