P2P-операции в Binance в России ограничили только рублями

Первоначально проблема была поднята игровыми сообществами, которые заметили невозможность покупки турецких лир, которые ранее использовались для приобретения игр на таких платформах, как Steam, PlayStation и Xbox. Теперь при попытке купить иностранную валюту появляется сообщение о том, что пользователи должны выбрать местную валюту для p2p-торговли в соответствии с правилами Binance для указанной страны верификации.

Официально компания Binance не сообщала о введенных ограничениях и не давала комментариев по поводу того, являются ли они временными или постоянными.

В марте 2023 года Binance уже запретила покупку и продажу долларов США и евро через свой p2p-сервис. Ограничение на торговлю долларами и евро было связано с принятием Европейским союзом санкций.