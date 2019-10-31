Пациент очнулся прямо во время онлайн-трансляции операции на его мозге

Женщине должны были удалить из мозга кровеносные сосуды, которые провоцировали у неё приступы. Врачи предложили ей поучаствовать в онлайн-трансляции операции, и пациентка согласилась.

Сообщается, что в трансляции не показывали ни одного кровавого момента операции, так как это могло нарушить политику Facebook. В середине же операции пациентка вдруг очнулась.

К счастью, это не было вызвано врачебной ошибкой. Пробуждение женщины было запланировано. Это необходимо во время операций на мозге, чтобы хирурги могли быть уверены, что не повредили тех отделов, которые отвечают за речь и движение пациента.

По информации журналистов, 45-минутная трансляция собрала более 45 тысяч просмотров и тысячу комментариев.