Пациент с мозговым чипом Neuralink сыграл в шахматы силой мысли

Хотя The Washington Post не смогла провести «независимую проверку» этих утверждений, видеоролик дает представление о потенциале технологии Neuralink. Компания Neuralink, как и ее конкуренты, разрабатывает интерфейсы мозг-компьютер (BCI), которые декодируют сигналы мозга и преобразуют намеченные действия в цифровые команды.

В видеоролике Арбо объясняет, что первоначальное обучение заключалось в воображении движений рук, которые в итоге перешли в интуитивное управление курсором. Он даже сравнил этот опыт с использованием Силы из «Звездных войн».