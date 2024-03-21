Пациент с мозговым чипом Neuralink сыграл в шахматы силой мысли

Пациент с мозговым чипом Neuralink сыграл в шахматы силой мыслиС помощью курсора, управляемого сознанием
Арбо, ставший первым пациентом в клинических испытаниях Neuralink, продемонстрировал свою способность играть в шахматы, используя только свои мысли. Имплантат переводит его мозговые волны в команды курсора, позволяя ему перемещать фигуры по игровой доске.
Хотя The Washington Post не смогла провести «независимую проверку» этих утверждений, видеоролик дает представление о потенциале технологии Neuralink. Компания Neuralink, как и ее конкуренты, разрабатывает интерфейсы мозг-компьютер (BCI), которые декодируют сигналы мозга и преобразуют намеченные действия в цифровые команды.
В видеоролике Арбо объясняет, что первоначальное обучение заключалось в воображении движений рук, которые в итоге перешли в интуитивное управление курсором. Он даже сравнил этот опыт с использованием Силы из «Звездных войн».