Пациент с Neuralink в мозгу показал, как управляет робо-рукой силой мысли

Чип Neuralink превращает сигналы мозга в команды по Bluetooth, позволяя управлять устройствами без рук. Ранее компания хвалилась, что её пациент смог управлять компьютером и играть в игры с помощью чипа.

Врей получил чип в июле. В целом, на данный момент, Neuralink имплантировала устройства 12 пациентам.