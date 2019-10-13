Пациенту впервые пересадили сразу четыре органа

Трансплантировали два лёгких, печень и поджелудочную железу. Пациенту было 47 лет. Он страдал муковисцидозом, наследственным заболеванием, которое характеризуется тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания. Сначала ему начали пересаживать лёгкие, но в ходе операции увидели, что мужчина имеет острую печеночную недостаточность. Поэтому врачи решили сразу пересадить ещё и печень с поджелудочной железой. Органы получили от молодого донора, который погиб от черепно-мозговой травмы.

Операция длилась 15 часов, участвовали в ней две бригады врачей. Сейчас пациент находится в реанимации. По информации журналистов, пересаженные органы пока функционируют нормально.