Падающие частицы стекла превратили в «объёмный» экран

Для такой цели обычно используют поток водяных капель. Однако частицы стекла позволяют получить более яркое и чёткое изображение и добиться лучших углов обзора.

Работающая установка производит впечатление изображения, парящего в воздухе. В качестве проекционной поверхности в ней используется множество стеклянных сфер. Поток создаётся при помощи специального устройства. Сверху в нём располагается ёмкость с частицами и щелью, через которую они выходят. Шириной этой щели управляет электромотор. Килограмма стеклянных частиц, пропускаемых через щель шириной в 50 миллиметров хватает на минуту работы.