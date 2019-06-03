Падающий снег научились превращать в электричество

Пока это лишь прототип, который может выдавать совсем небольшую плотность тока: 40 микроампер на квадратный метр. Этого не хватит даже, чтобы зажечь светодиодную лампочку, но учёные не сомневаются в перспективности разработки.

Чтобы понять принцип работы устройства, нужно знать о трибоэлектрическом эффекте, при котором электрические заряды в материале появляются из-за трения. Материалы, проявляющие такой эффект, принято располагать в трибоэлектрический ряд, один конец которого — положительный, а другой — отрицательный. Снег занимает своё место в конце положительном, а силикон в отрицательном. При соприкосновении между ними может возникать перенос электроэнергии по цепи. Зная это, учёные взяли слой силикона и соединили его со слоем электропроводного пластика для сбора заряда после того, как снег коснётся поверхности.

Исследователи считают, что их устройство можно применять для питания портативных метеостанций или носимых гаджетов. Также разработку можно интегрировать в солнечные панели, чтобы они оставались эффективными во время снежных бурь.