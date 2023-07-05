Падение цен на память DRAM будет, но не слишком сильное

Основной причиной такого замедления является сокращение производства тремя основными производителями. Хотя это может принести временное облегчение производителям, это не самая лучшая стратегия на конкурентном рынке, пишет Tom’s Hardware. Помимо этого проблему для производителей представляет высокий уровень запасов этой памяти на складе.

Любое высвобождение избыточных запасов может привести к дальнейшему снижению цен. TrendForce не прогнозирует восстановления цен на DRAM до 2024 года.

В сегменте DRAM для ПК переизбыток памяти DDR4 по-прежнему является проблемой, и ожидается, что в текущем квартале цены снизятся на 3-8%. Однако цены на более новую память DDR5 снизятся на 0-5%.