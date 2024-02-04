Падение Quora: из процветающего сообщества в напичканный ИИ сайт-призрак

Slate рисует мрачную картину упадка Quora, выделяя такие проблемы, как:

Постоянная борьба со спамом и ботами, перегружающая модераторов и разочаровывающая пользователей.

Лавина бессмысленных, повторяющихся записей и вопросов.

Автоматически генерируемые изображения и потенциально написанные ИИ ответы, что вызывает опасения по поводу качества и «права собственности».

Контент пользователей может быть использован для обучения ИИ или передан другим лицам без явного согласия.

Известные авторы и эксперты покидают платформу, забирая с собой ценный контент. Это создает порочный круг: снижение качества отталкивает все больше пользователей, что еще больше снижает ценность контента. Попытка Quora решить проблему с помощью автоматизации обернулась неудачей. ИИ-модерация не решила проблему, а генерируемый ИИ контент лишь вызвал тревогу.

Это конец? Предсказание экспертов о будущем, наполненном исключительно «вопросами роботов и ответами роботов», рисует леденящую душу картину.