Падение Римской империи оставило след в ДНК населения Балкан

Падение Римской империи оставило след в ДНК населения БалканКак часто вы думаете о Римской империи?
Открыв древний генетический код, ученые разгадали загадку балканской родословной, что, возможно, заставит внести коррективы в учебники истории о правлении Римской империи. Новое исследование раскрывает волны миграций на Балканах между 1 и 1000 гг. н.э., разрушая миф об итальянских корнях.
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Вопреки ожиданиям, во время расцвета Римской империи не было найдено никаких следов ДНК римлян в генах жителей Балкан. Вместо этого ДНК обнажает «котел влияний» - западная Анатолия, центральная и северная Европа, понтийско-казахская степь - все оставили свой след.
Но что самое удивительное? После Римской империи славянское нашествие изменило Балканы. Эти данные, свидетельствующие о 30-60 % славянских предков среди современных жителей Балкан, бросают вызов историческим повествованиям и позволяют по-новому взглянуть на сложную идентичность региона.
Исследование открывает дверь в новую эру понимания, доказывая, что прошлое таит в себе больше сюрпризов, чем мы могли себе представить.