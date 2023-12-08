Падение Римской империи оставило след в ДНК населения Балкан

Вопреки ожиданиям, во время расцвета Римской империи не было найдено никаких следов ДНК римлян в генах жителей Балкан. Вместо этого ДНК обнажает «котел влияний» - западная Анатолия, центральная и северная Европа, понтийско-казахская степь - все оставили свой след.

Но что самое удивительное? После Римской империи славянское нашествие изменило Балканы. Эти данные, свидетельствующие о 30-60 % славянских предков среди современных жителей Балкан, бросают вызов историческим повествованиям и позволяют по-новому взглянуть на сложную идентичность региона.

Исследование открывает дверь в новую эру понимания, доказывая, что прошлое таит в себе больше сюрпризов, чем мы могли себе представить.