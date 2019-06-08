Падение рождаемости в России связали с обеднением населения

По данным Минтруда, за 2016-2018 годы в России стало рождаться на 15% меньше детей. Чиновники признали, что это связано скорее с падением уровня доходов семей, чем с сокращением числа женщин детородного возраста. Смертность же при этом уменьшилась ненамного — всего на 4%.

Тем не менее, замминистра рассказал, что 79% бедных домохозяйств в стране – это домохозяйства с детьми. Но Минтруда всё равно ставит экономический фактор выше половозрастного.

Напомним, недавний опрос Росстата показал, что почти половине (48,2%) российских семей не хватает денег на покупку товаров длительного потребления, включая смартфоны. Финансов хватает только на еду и одежду.