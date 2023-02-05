Пакистан заблокировал Википедию за «кощунственный» контент

Сначала доступ к веб-сайту был замедлен на 48 часов. Затем агентство заблокировало онлайн-энциклопедию за то, что она не удалила указанный контент в течение нескольких дней.

Wikimedia Foundation подтвердил , что Пакистан заблокировал Википедию и другие проекты. «В Пакистане англоязычная Википедия получает более 50 млн просмотров страниц в месяц, за ней следуют урду и русскоязычная версии», — рассказали в Wikimedia Foundation. Также они отметили, что если блокировка будет продолжаться, это лишит пакистанцев доступа к знаниям об истории и культуре страны.

Представитель PTA сообщил журналистам, что агентство ведёт переговоры с официальными лицами Википедии и рассмотрит возможность разблокировки веб-сайта, если он полностью удалит «кощунственный» контент.