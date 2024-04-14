Палата представителей США проголосовала за расширение прослушки телефонов

Опубликовано 14 апреля 2024, 00:00
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Палата представителей США проголосовала за расширение прослушки телефоновСпорная программа продлена после голосования
Палата представителей проголосовала за продление и расширение действия раздела 702 Закона о надзоре за иностранной разведкой (FISA) — спорной программы прослушивания телефонных разговоров в США. Несмотря на опасения по поводу злоупотреблений со стороны правительства, закон был принят с результатом 273−147 голосов, продлив программу на два года.
Раздел 702 позволяет правительству США прослушивать разговоры между американцами и иностранцами за рубежом, перехватывая сотни миллионов звонков, текстов и электронных писем в год. Хотя правительство утверждает, что его целью являются только иностранцы, обладающие «информацией иностранной разведки», бесчисленные сообщения американцев также подвергаются мониторингу, что вызывает у них опасения по поводу неприкосновенности частной жизни.
Законопроект Палаты представителей не только продлевает программу, но и расширяет определение поставщиков услуг связи.