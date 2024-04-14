Палата представителей США проголосовала за расширение прослушки телефонов

Раздел 702 позволяет правительству США прослушивать разговоры между американцами и иностранцами за рубежом, перехватывая сотни миллионов звонков, текстов и электронных писем в год. Хотя правительство утверждает, что его целью являются только иностранцы, обладающие «информацией иностранной разведки», бесчисленные сообщения американцев также подвергаются мониторингу, что вызывает у них опасения по поводу неприкосновенности частной жизни.

Законопроект Палаты представителей не только продлевает программу, но и расширяет определение поставщиков услуг связи.