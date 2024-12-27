Палеобиологи изучили останки подводных организмов, которым 500 000 лет

Исследование показывает, что глубоководные организмы, адаптированные к стабильным температурам, очень чувствительны даже к небольшим изменениям. В отличие от поверхностных вод, в морских глубинах не хватает солнечного света, поэтому пищей для организмов служат твердые органические вещества, «падающие» вниз, например мертвый планктон. Со временем изменения температуры и источников пищи значительно изменили эти экосистемы.

В связи с ростом опасений по поводу изменения климата ученые изучают геоинженерные решения, такие как морское удаление углекислого газа (mCDR), которые могут повлиять на эти хрупкие экосистемы. Ясухара предупреждает, что глубоководные экосистемы, где обитают еще не открытые виды, должны быть тщательно изучены, прежде чем осуществлять такие масштабные мероприятия.