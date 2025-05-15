Палеонтологи нашли древнего хищника с тремя глазами возрастом 506 миллионов лет

Его уникальная сегментированная анатомия и хорошо сохранившиеся внутренние органы, включая пищеварительную систему, делают находку особенно ценной. Mosura fentoni, названный в честь персонажа из фильмов о Годзилле, имел червеобразное тело с 11 парами придатков для плавания и длинными щетинками, напоминающими крылья. Его строение указывает на родство с современными насекомыми и ракообразными. Ученые считают, что хищник питался мелкими организмами, процеживая их из воды.