Палеонтологи нашли древнего хищника с тремя глазами возрастом 506 миллионов лет

Опубликовано 15 мая 2025, 05:151 мин.
Палеонтологи нашли древнего хищника с тремя глазами возрастом 506 миллионов летТакому палец в рот не клади
Канадские ученые обнаружили в знаменитых сланцах Бёрджес в Британской Колумбии останки нового вида хищника возрастом 506 миллионов лет, названного Mosura fentoni, сообщает Phys.org. Этот членистоногий, размером около 20 см, жил в кембрийском периоде, когда на Земле начали появляться сложные формы жизни.
Его уникальная сегментированная анатомия и хорошо сохранившиеся внутренние органы, включая пищеварительную систему, делают находку особенно ценной. Mosura fentoni, названный в честь персонажа из фильмов о Годзилле, имел червеобразное тело с 11 парами придатков для плавания и длинными щетинками, напоминающими крылья. Его строение указывает на родство с современными насекомыми и ракообразными. Ученые считают, что хищник питался мелкими организмами, процеживая их из воды.
Находка, описанная в Proceedings of the Royal Society B, расширяет понимание эволюции членистоногих — группы, включающей крабов, пауков и насекомых, пишут учёные.