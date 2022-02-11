Палеонтологи обнаружили динозавра с "ангиной"

Подобная инфекция, известная как аэросаккулит, сегодня очень часто встречается у потомков динозавров - птиц. Но это первое свидетельство респираторной инфекции у неафриканского динозавра, сообщают доктор Вудрафф и его коллеги в журнале Scientific Reports.

Долли - официально известная как MOR 7029 - была крупным длинношеим видом динозавров, известным как диплодоки. В 1990 году группа палеонтологов откопала переднюю половину ее окаменевшего скелета, включая череп, часть шеи, плечевые и реберные кости.

Как и птицы, зауроподы имели ряд воздушных мешков рядом с костями и внутри них, говорит Стивен Поропат, австралийский специалист по зауроподам, не участвовавший в исследовании. Таким образом инфекция могла переноситься и на кости, образовывая наросты.