Палеонтологи обнаружили древнего «жителя болот» в Колорадо

Современник динозавров

Команда палеонтологов из Университета Колорадо в Боулдере обнаружила окаменелые останки млекопитающего, жившего бок о бок с динозаврами 70−75 миллионов лет назад. Найденное животное, получившее название Heleocola piceanus, или «житель болот», было размером с ондатру и было обнаружено неподалеку от Рейнджли, штат Колорадо. Окаменелость включает фрагмент челюстной кости и три коренных зуба.