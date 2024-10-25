Палеонтологи обнаружили древнего «жителя болот» в Колорадо

Опубликовано 25 октября 2024, 08:151 мин.
Палеонтологи обнаружили древнего «жителя болот» в КолорадоСовременник динозавров
Команда палеонтологов из Университета Колорадо в Боулдере обнаружила окаменелые останки млекопитающего, жившего бок о бок с динозаврами 70−75 миллионов лет назад. Найденное животное, получившее название Heleocola piceanus, или «житель болот», было размером с ондатру и было обнаружено неподалеку от Рейнджли, штат Колорадо. Окаменелость включает фрагмент челюстной кости и три коренных зуба.
Под руководством Джейлин Эберли команда опубликовала свои выводы в журнале PLOS ONE, отметив, что H. piceanus был больше большинства млекопитающих того времени, весил около килограмма.
Место находки, богатое как наземными, так и водными видами, помогает палеонтологам лучше понять разнообразные среды древнего Колорадо. Команда призывает всех, кто обнаруживает ископаемые, сообщать о них, чтобы сохранить научные данные.
Источник:University of Colorado at Boulder
Автор:Максим Многословный
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