Палеонтологи обнаружили окаменелости кита. В пустыне

По словам Марио Урбина, руководителя группы, обнаружившей скелет, базилозавр был найден в конце 2021 года в пустыне Окукахе. Эта пустыня миллионы лет назад была мелководным морем, и в его дюнах найдено большое количество поразительных останков примитивных морских млекопитающих.

“Окукайский хищник", как его окрестили исследователи, был длиной около 17 метров и использовал свои массивные, мощные зубы, чтобы питаться тунцом, акулами и стаями сардин.

Член команды Родольфо Салас-Гисмонди объяснил, что базилозавр отличается от других известных видов древних китов своими размерами и развитием зубов, что свидетельствует о том, что животное, скорее всего, находилось на вершине пищевой цепи.