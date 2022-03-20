Палеонтологи обнаружили окаменелости кита. В пустыне

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Палеонтологи обнаружили окаменелости кита. В пустынеТогда там было море, так что все логично
Палеонтологи представили окаменелые останки древнего кита, обитавшего в морях 36 миллионов лет назад, а еще они были найдены в перуанской пустыне.
По словам Марио Урбина, руководителя группы, обнаружившей скелет, базилозавр был найден в конце 2021 года в пустыне Окукахе. Эта пустыня миллионы лет назад была мелководным морем, и в его дюнах найдено большое количество поразительных останков примитивных морских млекопитающих.
“Окукайский хищник", как его окрестили исследователи, был длиной около 17 метров и использовал свои массивные, мощные зубы, чтобы питаться тунцом, акулами и стаями сардин.
Член команды Родольфо Салас-Гисмонди объяснил, что базилозавр отличается от других известных видов древних китов своими размерами и развитием зубов, что свидетельствует о том, что животное, скорее всего, находилось на вершине пищевой цепи.
Источник:News 9 Live
Автор:Максим МногословныйТеги:
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