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Палеонтологи обнаружили останки гигантского верблюда Кноблоха

Достигающего в высоту более трех метров
Около 50 тыс лет назад на территории Монголии обитали крупные верблюды, чьи останки находили уже в 1980-х годах. Недавно же, группа палеонтологов обнаружила новые фрагменты пястной кости верблюда. Сравнив их с ранее упомянутыми, ученые пришли к выводу, что эти фрагменты принадлежат отдельному виду верблюдов Кноблоха, живших в эпоху позднего плейстоцена.
Палеонтологи обнаружили останки гигантского верблюда Кноблоха

На территориях от юга Восточной Европы до Северо-Восточного Китая и Забайкалья обитал вид огромных верблюдов Кноблоха (C. knoblochi). Сообщается, что они достигали высоты более трех метров и веса около тонны.

Алексей Клементьев из Института археологии и этнографии СО РАН совместно с международной группой археологов и палеонтологов возобновил раскопки пещеры Цагаан-Агуй, чтобы получить образцы для новых исследований. На месте они обнаружили фрагмент пястной кости верблюда. Впоследствии в архивах ученые нашли еще три фрагмента костей верблюда, а еще одна фаланга была обнаружена во время раскопок памятника Тугрут-Ширээт, расположенного в северной части пустыни Гоби.

Ученые сравнили их с костями современных двугорбых верблюдов, найденных в окрестностях пещеры Цагаан-Агуй, а также с опубликованными данными по ископаемым животным из Китая, Казахстана и Сибири. В результате они пришли к выводу, что находки из Цагаан-Агуй представляют собой останки верблюда Кноблоха, который значительно превосходил по размеру современных верблюдов Гобийского Алтая. По данным палеонтологов, это первый случай фиксации останков этого вида на территории современной Монголии.

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