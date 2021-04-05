Палеонтологи открыли динозавра с «суперслухом»

Исследователи из Аргентины назвали новый вид Llukalkan aliocranianus. Слово «Llukalkan» происходит из языка Мапуче. В переводе оно означает «Тот, кто вызывает страх». Слово «aliocranianus» же с латыни обозначает «необычный череп».

Форма головы у динозавра действительно примечательная. Именно благодаря этому он имел острый слух. Особенность динозавра в том, что у него есть полости в области уха, которых не было у других ящеров. Это могло дать Llukalkan aliocranianus больший диапазон слуха. Учёные также считают, что у динозавра было острое обоняние. Всё вкупе могло расширять его возможности как хищника. Динозавр достигал пяти метров в длину, обладал острыми зубами, большими когтями и сильным укусом.