«Палеороботов» стали использовать в попытках понять, как рыбы начали ходить

Как они перешли на сушу

Междисциплинарная команда из Кембриджского университета использует теперь роботов для изучения одного из важнейших событий в эволюции Земли: как древние рыбы перешли с воды на сушу около 390 миллионов лет назад. Эти «палеороботы», вдохновленные как ископаемыми останками, так и современными «ходящими рыбами» вроде илистых прыгунов, созданы для имитации анатомии и движения древних рыб.