«Палеороботов» стали использовать в попытках понять, как рыбы начали ходить

Опубликовано 25 октября 2024, 06:451 мин.
«Палеороботов» стали использовать в попытках понять, как рыбы начали ходитьКак они перешли на сушу
Междисциплинарная команда из Кембриджского университета использует теперь роботов для изучения одного из важнейших событий в эволюции Земли: как древние рыбы перешли с воды на сушу около 390 миллионов лет назад. Эти «палеороботы», вдохновленные как ископаемыми останками, так и современными «ходящими рыбами» вроде илистых прыгунов, созданы для имитации анатомии и движения древних рыб.
Во главе с Майклом Ишидой команда стремится изучить, как грудные и тазовые плавники эволюционировали в конечности, способные выдерживать вес животного. Ископаемые данные ограничены, поэтому роботы играют ключевую роль в заполнении пробелов в знаниях. Роботы воспроизводят скелеты древних рыб с механическими суставами, которые имитируют мышцы и связки, что позволяет исследователям тестировать различные теории движения и энергозатрат.
Этот подход объединяет палеонтологию и биомеханику, предоставляя новые сведения о том, как ранние позвоночные передвигались по суше.