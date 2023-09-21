Panasonic представила беспроводные динамики, которые надеваются на шею

Ключевым усовершенствованием является небольшой передатчик, подключаемый к консоли или ПК, обеспечивающий беспроводную связь на частоте 2,4 ГГц, снижающую задержку до менее 20 мс, что значительно лучше, чем у Bluetooth, и делает его подходящим для игр.

Еще одной отличительной особенностью является так называемое «AI voice control» от Panasonic, которое улучшает шумоподавление во время разговора. Устройство оснащено четырьмя динамиками, шестью режимами звучания для различных сценариев и увеличенным на 60% корпусом для улучшения басов. Panasonic утверждает, что разработала удобную конструкцию, чтобы не напрягать мышцы шеи и не вызывать дискомфорта.