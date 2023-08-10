Panasonic предупредил об учащении атак вредоносным ПО в Интернете вещей

Эта инициатива, получившая название Astira, направляет информацию в модуль Threat Resilience and Immunity Module (Threim) компании Panasonic, предназначенный для обнаружения и блокирования вредоносных программ на устройствах. В ходе испытаний коэффициент обнаружения вредоносных программ составил около 86% для образцов, собранных с помощью медовых точек Astira.

Panasonic отдает предпочтение предустановленным функциям защиты от вредоносного ПО перед обновлениями прошивки, поскольку многие пользователи не имеют достаточного образования для правильного применения патчей. Хотя эта стратегия, ориентированная на производителя, направлена на укрепление безопасности IoT, некоторые эксперты все же могут поставить под сомнение такой подход.