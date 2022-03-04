Panasonic прекратила поставки в Россию

В компании пояснили, что причиной остановки поставок стала экономическо-логистическая ситуация. Уточняется, что продажа уже находящейся в РФ техники продолжится. Но когда могут быть возобновлены поставки из-за рубежа новой техники, неясно.

«Panasonic Group очень обеспокоена нынешней ситуацией на Украине. Мы хотели бы выразить наши глубокие соболезнования всем пострадавшим. Мы надеемся, что мир как можно скорее вернётся к миру и безопасности», — сказали в Panasonic.

Напомним, из России уже ушли Apple, Nokia, Canon, Intel, AMD. Закрыла свои магазины IKEA, Warner Bros и Sony отменили показы своих фильмов в России, а именно «Бэтмена» и «Морбиуса».