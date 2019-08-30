Panasonic выпустит чемодан со сканером отпечатков пальцев и функцией отслеживания

Продукт называется EVOA Tech. В нём будет установлен трекер Panasonic Seekit Bluetooth, благодаря которому чемодан имеет целых 14 «умных» функций.

Во-первых, владельцы смогут легко отслеживать багаж. Если чемодан окажется близко или наоборот далеко от человека, то специальный индикатор подаст сигнал. Функция «Гид» укажет направление, в котором нужно следовать за багажом. Кроме того, владелец сможет легко распознать чемодан среди других сумок: поможет кнопка Buzz в мобильном приложении, при нажатии на которую раздастся звуковой сигнал.

Во-вторых, багаж сам поможет найти смартфон, если он окажется не под рукой. В-третьих, устройство позволяет делать фотографии.

Также чемодан имеет биометрическую систему блокировки, весы и порт USB для подзарядки смартфона. Открывать сумку можно будет при помощи сканирования отпечатков пальцев. Помимо этого, чемодан будет оснащён обыкновенной антикражевой молнией и кодовым замком.