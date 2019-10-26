Panasonic запустит аренду беспилотных автомобилей

Как пишет обозреватель «Коммерсанта», «привычные нам автомобили превращаются в некое подобие бытовых электроприборов». Косвенным доказательством этому он считает тот факт, что в сфере транспортных услуг начинают участвовать производители бытовой техники.

Специалисты Panasonic считают, что их решение может быть востребовано в небольших городах и на ограниченных территориях. Каршеринговый сервис компания уже начала тестировать в Осаке. Там у Panasonic находится штаб-квартира с огромной территорией. Теперь сотрудники компании могут перемещаться по ней на беспилотных машинах. Двигаться такие автомобили могут со скоростью до 20 км/ч.

«Мы не стремимся делать скоростные автомобили с автопилотом, потому что мы не автопроизводитель. Наша цель — неторопливый и удобный транспорт для людей», — сообщили в Panasonic.

Машины для компании создал сторонний производитель. Журналисты предполагают, что Toyota.