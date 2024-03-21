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Наука и технологии
Опубликовано 21 марта 2024, 20:33
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Пандемическая польза, или локдаун помог изучить реакцию животных на человека

В зависимости от места обитания и рациона питания
Новое масштабное исследование, в котором приняли участие тысячи камер-ловушек и сотни исследователей, пролило свет на то, как дикие животные реагируют на деятельность человека. Главный вывод? Все зависит от места обитания.

Исследование, одно из крупнейших за всю историю изучения поведения диких животных, выявило удивительную взаимосвязь между местоположением, рационом питания и реакцией животных на человека. Крупные травоядные, такие как олени и лоси, становились более активными в районах с меньшим присутствием людей, вероятно, смело отправляясь на поиски пищи в дневное время. И наоборот, хищники, такие как волки и росомахи, демонстрировали противоположное поведение.

В ходе исследования, проведенного в рамках глобального сотрудничества, были проанализированы данные более 5000 камер-ловушек 163 видов млекопитающих до и во время локдауна времен COVID-19.

Интересно, что городские животные, такие как еноты, привыкшие к присутствию людей, становились смелее, выискивая мусор или ночные кормушки. Однако их более сельские собратья по-прежнему опасались заходить в места, где доминирует человек.

Полученные результаты подчеркивают важность минимизации конфликтов между человеком и дикой природой, пишут ученые. Стратегии, однако, должны быть индивидуальными. В отдаленных районах крайне важно свести к минимуму человеческую деятельность. В городских условиях ключевое значение имеет сохранение ночного времени как убежища для этих живых существ. Это может включать в себя такие меры, как безопасные мусорные контейнеры или решения по переходу диких животных через дороги.