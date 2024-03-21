Пандемическая польза, или локдаун помог изучить реакцию животных на человека

Исследование, одно из крупнейших за всю историю изучения поведения диких животных, выявило удивительную взаимосвязь между местоположением, рационом питания и реакцией животных на человека. Крупные травоядные, такие как олени и лоси, становились более активными в районах с меньшим присутствием людей, вероятно, смело отправляясь на поиски пищи в дневное время. И наоборот, хищники, такие как волки и росомахи, демонстрировали противоположное поведение.

В ходе исследования, проведенного в рамках глобального сотрудничества, были проанализированы данные более 5000 камер-ловушек 163 видов млекопитающих до и во время локдауна времен COVID-19.

Интересно, что городские животные, такие как еноты, привыкшие к присутствию людей, становились смелее, выискивая мусор или ночные кормушки. Однако их более сельские собратья по-прежнему опасались заходить в места, где доминирует человек.

Полученные результаты подчеркивают важность минимизации конфликтов между человеком и дикой природой, пишут ученые. Стратегии, однако, должны быть индивидуальными. В отдаленных районах крайне важно свести к минимуму человеческую деятельность. В городских условиях ключевое значение имеет сохранение ночного времени как убежища для этих живых существ. Это может включать в себя такие меры, как безопасные мусорные контейнеры или решения по переходу диких животных через дороги.